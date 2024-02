LIVE – Fiorentina-Inter Women 0-1 | fine primo tempo supplementare

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 6 febbraio 2024)è l’incontro valido per la sfida di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile dopo il risultato dell’andata (2-2): segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Rita Guarino sfida la squadra allenata da Sebastian de la Fuente. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 15, si gioca allo stadio “Rocco B. Commisso Viola Park”.0-1 101? GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DI CAPARBIETÀ SEGNA MICHELA CAMBIAGHI CALCIA CON IL MANCINO! QUESTA VOLTA NON PUÒ NIENTE SCHROFFENEGGER! 96? Partita ancora bloccata sullo 0-0, i ritmi si sono abbassati inevitabilmente 93? Non ce la fa Csiszar, da qualche minuto sofferente per crampi. Dentro ...