LIVE – Fiorentina-Inter Women 0-0 | via ai supplementari!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 6 febbraio 2024)è l’incontro valido per la sfida di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile dopo il risultato dell’andata (2-2): segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Rita Guarino sfida la squadra allenata da Sebastian de la Fuente. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 15, si gioca allo stadio “Rocco B. Commisso Viola Park”.93? Non ce la fa Csiszar, da qualche minuto sofferente per crampi. Dentro Marta Pandini 92? Lettura perfetta di Robustellini! Chiude benissimo la strada all’attaccante avversario 91? Dentro anche Parisi per la. Esce Cinotti 91? Altro cambio per coach Guarino: dentro Fords, ...