LIVE – Fiorentina-Inter Women 0-0 | tre occasioni in cinque minuti!

(Di martedì 6 febbraio 2024)è l’incontro valido per la sfida di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile dopo il risultato dell’andata (2-2): segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Rita Guarino sfida la squadra allenata da Sebastian de la Fuente. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 15, si gioca allo stadio “Rocco B. Commisso Viola Park”.56? Ammonita Tomter, fallo scomposto ai danni di Mijatovic 54? Gran giocata di Bonfantini prima su Catena e poi con Erzen, fallo dal limite dell’area per l’! Adesso è monologo nerazzurro da inizio secondo tempo 52? Rimane a terra dolorante Pedersen, chiede il ...

Alle ore 15:00 si terrà il match tra Milan e Fiorentina per il campionato di Serie A Femminile : ecco la diretta LIVE testuale della partita (pianetamilan)

Fiorentina-Inter Women è l’incontro valido per la sfida di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile dopo il risultato dell’andata ... (inter-news)

Al Viola Park pomeriggio dedicato alla Fiorentina Femminile: in campo a Bagno a Ripoli la formazione di De La Fuente, che in questi minuti sta disputando i quarti di finale di Coppa Italia Femminile ...Grande sorpresa oggi pomeriggio nella redazione di Radio FirenzeViola: Stefan Schwarz, ex Fiorentina dal 1995 al 1998, è venuto a trovarci. Lo svede è ripartito dal ricordo del ...Fiorentina-Inter Women sfida di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile. Segui l’evento LIVE con la cronaca testuale.