LIVE Atletica | World Indoor Tour Torun 2024 in DIRETTA | Andy Diaz vola a 17 61 metri | primato mondiale stagionale

18.52 800– Alemu vince la gara con un grandissimo tempo, facendo segnare ilnonché il proprio personale. 18.51 800– Molto veloce il ritmo della prima metà di gara. 18.50 800– Iniziata la gara femminile. 18.49 800– Entrano in pista le atlete della gara femminile. Questa la start list completa: 1 KOCZANOWA Margarita POL 2 SARNA Angelika POL 3 MAATTANEN Eveliina FIN 4 WIELGOSZ Anna POL 5 MESELE Worknesh ETH 6 ALEMU Habitam ETH 7 YARIGO Noelie BEN 8 HOFFMANN Lore SUI 9 LEMIESZ Aneta POL 18.48 SALTO CON L'ASTA – Kujanpaa sbaglia anche il secondo tentativo ai 5.65. Nessuno fino ad ora è riuscito a superare questa misura. 18.47 SALTO TRIPLO – Grandissimo salto di ...

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del meeting di Torun 2024

17.10 Mancano poco più di venti minuti all'inizio del meeting di Torun 2024 , evento di categoria gold del

17.34 Ricordiamo che accedono in finale i primi 3 delle due batterie e i due migliori esclusi.

18.03 Arriva la notizia della non partenza di Sondre Guttormsen. 18.01 Questa la start list della gara di

18.23 400 METRI – Sono pronte in pista le protagoniste della seconda batteria femminile: 3 VONDROVA Lada

18.39 SALT CON L'ASTA – Kujanpaa si salva al terzo tentativo anche ai 5.55 ed avanza alla misura

