L’Italia avanza sulle infrastrutture Sì del governo all’Adriatic Link di Terna

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ancora un passo in avanti verso una nuova dimensione infrastrutturale del. Il ministero dell’Ambiente ha autorizzato la realizzazione dell’Adriatic, l’elettrodotto sottomarino diche unirà le Marche e l’Abruzzo. Attenzione, non si tratta di un’opera qualunque. Lungo 250 chilometri, l’elettrodotto rafforzerà lo scambio di energia nella parte centrale della Penisola rispondendo alle esigenze di sicurezza e flessibilità del sistema elettrico nazionale e agli obiettivi di incremento di energia da fonti rinnovabili. Un progetto che rientra nel Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale ed è stato inserito tra gli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima), che punta alla decarbonizzazione del sistema energetico entro il 2030. Il collegamento elettrico, all’avanguardia ...