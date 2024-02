L’Italia accoglie gli orfani di Kharkiv | Claudia Conte | “Benvenuti piccoli guerrieri”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 6 febbraio 2024) Italia, 6 febbraio 2024-apre le sue porte e il proprio cuore – perre un gruppo di visitatori davvero “speciali”: glidi, vittime della guerra in Ucraina. Bambine e bambini che hanno affrontato le durezze del conflitto con la Russia saranno i protagonisti della nuova missione umanitaria organizzata dall’attivista e scrittriceinsieme all’associazione Memoria Viva. Dopo le missioni umanitarie in territorio ucraino,porta gliucraini per la prima volta in Italia (a quasi due anni esatti da quel terribile 24 febbraio 2022) I bambini saranno in visita nel nostro Paese per provare a dimenticare – anche se per pochi giorni – dolori e difficoltà. Dall’8 al 13 febbraio saranno ...