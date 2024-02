Lione-Lille | Coppa di Francia | diretta tv | probabili formazioni | pronostici

(Di martedì 6 febbraio 2024)è una partita valida per gli ottavi di finale delladie si gioca mercoledì alle 18:30:tv,. Nel programma degli ottavi di finale didispicca la sfida tra, due squadre abituate a frequentare i piani alti della classifica del massimo campionato francese. Quest’anno chi sta deludendo sono i Gones, finiti addirittura a lottare per evitare una retrocessione che avrebbe del clamoroso. Lacazette – IlVeggente.it (Lapresse)Dopo aver cambiato ben due allenatori (Blanc, Grosso), ilsta faticosamente provando a risalire la china: il nuovo tecnico Pierre Sage, che all’inizio ...

Si chiude il tredicesimo turno di Ligue1 e il Lione di Grosso, reduce dalla sua prima vittoria in campionato sul campo del Rennes, accoglie in casa ... (infobetting)

Si chiude il tredicesimo turno di Ligue1 e il Lione di Grosso, reduce dalla sua prima vittoria in campionato sul campo del Rennes, accoglie in casa ... (infobetting)

Le probabili formazioni di Lione-Lille, match di scena all'Olympique Parc di Lione valido per gli ottavi di finale di coppa di Francia ...Giornata scoppiettante la ventesima di campionato, soprattutto alle spalle dell’ormai sempre più sola capolista PSG, che senza troppe difficoltà in casa dello Strasburgo riesce ad imporsi per 2-1,schi ...Successo dell'ex Roma contro la squadra di 'Ringhio', pari esterno per l'altro tecnico italiano Farioli che resta secondo. Monaco 'preso' dal Lille ...