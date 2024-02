Lione-Lille Coppa di Francia | 07-02-2024 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | convocati

Si chiude il tredicesimo turno di Ligue1 e il Lione di Grosso, reduce dalla sua prima vittoria in campionato sul campo del Rennes, accoglie in casa ... (infobetting)

Si chiude il tredicesimo turno di Ligue1 e il Lione di Grosso, reduce dalla sua prima vittoria in campionato sul campo del Rennes, accoglie in casa ... (infobetting)

Lione-Lille è un ottavo di finale della Coppa di Francia e si gioca mercoledì alle 18:30: diretta tv, pronostici, probabili formazioni.Ligue 1 – É andata in archivio ieri la 20ª giornata di Ligue 1 che non ha cambiato le proprie gerarchie ma le ha rafforzate, con il Paris Saint-Germain che ha rinforzato il proprio primo posto in vett ...Le probabili formazioni di Lione-Lille, match di scena all'Olympique Parc di Lione valido per gli ottavi di finale di coppa di Francia ...