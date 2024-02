L'Inter migliore | non la più forte | tutto merito di Inzaghi

(Di martedì 6 febbraio 2024) L’, non la più. E la differenza sta tutta nel lavoro di Simone, che in 3 stagioni ha rimontato la squadra...

Fioccano i commenti in vista di Inter-Juventus di domenica e chiaramente non potrebbe essere altrimenti, vista l’importanza della partita. A TMW ... (inter-news)

Il protagonista di Inter-Juventus , sfida valida per la scontro scudetto in Serie A, è stato Maresca. L’ex centrocampista? No. Un portiere? Un ... (calcioweb.eu)

Dopo Inter-Juventus non è stato particolarmente facile per i tifosi scegliere il migliore in campo. Ma dopo una giornata di votazioni al sondaggio ... (inter-news)

L’esterno era il modo migliore per darla». «Tante cose ...È un play molto diverso da altri, il dinamismo del centrocampo dell’Inter è altissimo». Da ex compagno di Andrea Pirlo, sono simili «No, c’è ...Calhanoglu è ormai una certezza per Inzaghi. Arrivato all'Inter a parametro 0, oggi è uno degli artefici principali di questa stagione. E il merito è proprio del suo mister ...Inter-Juventus ha sbancato al botteghino, diventando il match col secondo incasso di sempre nella storia della Serie A, ma non solo. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la sfida ...