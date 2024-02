L’insulto all’intelligenza degli agricoltori della Von der Leyen

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 6 febbraio 2024) Roma, 6 feb – Gliricevono risposte da Ursula Von derai limiti dell’imbarazzo per chiunque abbia un quoziente intellettivo nella media. Il presidenteCommissione Ue si limita a ritirare come contentino la proposta legislativa dei pesticidi, come riporta l’Ansa, definendola un “simbolo di polarizzazione”. Certo, qualcosina è. Ma non c’entra niente con il problema di fondo che la signora in questione continua ad ignorare nelle sue dichiarazioni, pur ciarlando di lavoratori dei campi che “vanno ascoltati”. “GliUe vanno ascoltati” per Von der. Poi fa la maestrina Ci punta monto, sulla proposta legislativa sui pesticidi. Che, sia chiaro, è uno dei fattori che fa infuriare i contadini. Ma non va oltre, perché non può farlo. “La proposta è stata rigettata ...