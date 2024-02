L’informazione è consapevolezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) "Credo che un’iniziativa come il campionato di giornalismo, coinvolgendo da protagonisti i giovani, realizzi un percorso formativo in un ambito particolarmente importante". Lo ha dichiarato Lorenzo Zogheri, presidente della Fondazione Caript, a proposito dei motivi che hanno spinto l’ente a supportare con convinzione la ventiduesima edizione di "Cronisti in classe". Anche Fondazione Caripit ha infatti riconosciuto uno degli obiettivi principali dell’iniziativa rivolta agli alunni delle scuole del territorio: abituare i più giovani alla lettura, alla produzione e alla critica dei testi è fondamentale per formare al meglio gli adulti consapevoli e responsabili del domani. Ancor più in un momento storico dove le "fake news" sono davvero dietro l’angolo: saper distinguere fra notizie vere e falsità diventa importante. "Oggi più che mai, in un contesto nel quale le possibilità di accedere ...