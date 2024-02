L’India compie un passo importante verso l’indipendenza tecnologica Cosa cambia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 6 febbraio 2024) Lo scorso 18 novembre 2023 si è tenuta una tappadel roadshow relativo al Digital India RISC-V program, (DIR-V) un’iniziativa lanciata dal governo indiano per accelerare la transizionel’uso di tecnologie open source e dunque raggiungere l’autonomia e. Grazie a questo programma,ha iniziato a contribuire allo sviluppo dello standard RISC-V, un’architettura di processori in tecnologia RISC nell’ottica di poterli anche produrre autonomamente. Unda non sottovalutare considerato che, come si dirà più avanti,è già capace di produrre in autonomia i semiconduttori. DIR-V è un progetto estremamentein termini strategici. Nel settore del software sono oramai largamente disponibili ...