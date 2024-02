Linarolo | vuole costringere la fidanzata ad abortire | 28enne arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024)(Pavia), 6 febbraio 2024 - Non ha accettato la gravidanza dellae ha iniziato a perseguitare la ragazza, 27enne di Pavia, che lo ha lasciato. Ma lui ha continuato a esasperarla fino alla richiesta di aiuto con denuncia ai carabinieri, che lo hanno. Ha 28 anni e risiede a, già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto dai militari della Compagnia di Pavia in flagranza differita, istituto giuridico di recente esteso ai casi di “codice rosso” per violenza di genere, in questo caso applicato proprio per le accuse di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. La relazione sentimentale fra i due, iniziata nel 2021, pare fosse già stata travagliata, con ripetuti maltrattamenti ai danni della ragazza, sia verbali e psicologici che anche fisici. Lei però aveva sempre ...