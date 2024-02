L’Ideologia Woke | un’analisi dell’approccio socio-politico fra vantaggi e limiti

Roma, 28 gen – Storia della caduta dell’immaginaria Linda Tarr in arte Lydia Tàr, direttrice d’orchestra e compositrice di successo, affascinante e ... (ilprimatonazionale)

Giù le mani dalle fiabe - sono una cosa seria. La Cortellesi rilegga Calvino anziché dare fiato all’ideologia woke

E alloraLe fiabe sono una questione troppo seria per lasciarle in balia dell’ideologia woke (impegnata a censurare o punire in maniera estrema le ... (secoloditalia)