L’ex frantoio rinasce dopo nove anni

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il vecchiodi San Savino, in disuso da, si trasformerà in una factory creativa e polifunzionale, attraverso un iter rigenerativo in dialogo con il territorio. Quello che fino a trefa era solo un sogno nella mente di Isabella Bordoni – artista e animatrice culturale riminese – ora sta diventando realtà, grazie a ‘Strada provinciale 31’. Il progetto, curato insieme all’Associazione milanese Terzo Paesaggio ETS, si era aggiudicato il Bando nazionale "Il futuro a portata di mano" di Banca Popolare dell’Emilia-Romagna e Produzioni dal basso, che ha permesso di raccogliere, con un’azione di crowdfunding, la cifra per avviare un percorso rigenerativo delche si trova nella frazione del Comune di Montescudo – Monte Colombo, nel cuore della Valconca, ed è di proprietà della ...