Lettere dal carcere | la lotta continua di Aung San Suu Kyi e Narges Mohammadi

(Di martedì 6 febbraio 2024) Dopo tre anni di silenzio e quasi totale assenza di notizie sulle sue condizioni, la famiglia diSan Suu Kyi ha ricevuto la prima comunicazione da quando la ex leader del Myanmar è stata destituita e imprigionata (poi trasferita agli arresti domiciliari in estate scorsa) nel 2021. In una lettera manoscritta indirizzata al figlio Kim Aris, che vive in Gran Bretagna, Suu Kyi dice che sta generalmente bene, anche se soffre di problemi dentali e di spondilite (una malattia autoimmune che colpisce la colonna vertebrale). La missiva è la prima conferma che la donna, premio Nobel per la Pace nel 1991, è ancora viva. L’ex leader del MyanmarSan Suu Kyi“Sono stato travolto dalla gioia, nel vedere qualcosa scritto di suo pugno, nel sapere prima di tutto che mia madre è ancora in grado di scrivere – ha detto il figlio a una tv britannica –. Non avevo ...