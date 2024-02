Legnano | raddoppiate le violazioni per guida senza patente e auto non assicurate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024)(Milano), 6 febbraio 2024 – Legnanesi alla? Sempre peggio, perché mentre i numeri indicano un aumento di tutte le infrazioni più frequenti, a preoccupare sono soprattutto alcuni dati specifici che riguardano la copertura assicurativa e la. Nella mattinata di oggi il comandante della Polizia locale, Daniele Ruggeri, ha presentato infatti il bilancio del 2023 e proprio questi due dati – anche per il peso che possono avere nella circolazione di tutti i giorni in città - risultano particolarmente degni di nota. Le vetture controllate : 296assicurazione Il numero di vetture sottoposte a controllo e che sono risultate scoperte da ogni forma di certificato assicurativo sono state nel corso del 2023 ben 296: l’anno precedente, il 2022, erano state in ...