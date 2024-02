Legambiente | ' nuovo target Ue su clima decisione importante'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) L'adozione della Commissione Ue deleuropeo di riduzione delle emissionilteranti per il 2040, secondo Stefano Ciafani, presidente nazionale di, "è un'politica che avrà un forte impatto sul futuro del Green Deal Europeo". Ora, aggiunge Ciafani, "l'Europa faccia un ulteriore passo in avanti e metta in campo un'ambiziosa azionetica in grado di raggiungere zero emissioni nette già nel 2040 fissando un calendario (2030 per il carbone, 2035 per il gas e 2040 per il petrolio) per il phase-out dei combustibili fossili. E fare così da apripista per tradurre in realtà l'Accordo di Dubai attraverso quel Patto di solidarietà per il, proposto dal segretario generale delle Nazioni unite Antonio Guterres, ...