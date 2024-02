Legambiente e KyotoClub insieme per la campagna #perunsaltodiclasse | domani conferenza stampa a Ponticelli

(Di martedì 6 febbraio 2024) Seconda tappa nazionale delladial quartiere(Napoli) dove nei giorni scorsi tecnici dellasono stati impegnati in analisi termografiche in diversi edifici residenziali – pubblici e privati -tra il Rione Incis e Via Argine. I risultati del monitoraggio saranno presentati7 febbraio ore 10,30 presso l’ingresso dell ITI Marie Curie in via argine 902. Intervengono allaValeria Pirone, Dirigente Scolastico; Mariateresa Imparato, presidenteCampania, Ottavia D’Agostino,Ufficio Energia. Saranno presenti Valeria Ciarambino consigliere regionale;David Lebro, ...

Presenti Legambiente, FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, Salvaiciclisti, Kyoto Club, Clean Cities Campaign, ASviS, Amodo, Fondazione Michele Scarponi, Associazione Lorenzo Guarnieri, fon ..."A 30 km orari non si muore". Con questo slogan è scesa in piazza la Rete Città 30 subito per dire basta alla strage quotidiana sulle strade e per cambiare la riforma del codice della strada e la dire ...E’ sempre più evidente il gioco, partito con Cingolani e poi ribadito in più sofisticate versioni da Pichetto Fratin e da Giorgia Meloni: dilazionare il più possibile (di M. Agostinelli) ...