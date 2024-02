Le ragioni dei trattori

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 6 febbraio 2024) Gli agricoltori di mezza Europa si stanno ribellando, compresi quelli italiani. Secondo me, hanno ragione su tutta la linea.Eliana Bersellivia email Gentile lettrice, ma certo che hanno ragione. L’inquinamento è un problema reale, ma le risposte dei politici europei sono surreali. Sembra che tutte le colpe siano dei contadini, ma nessuno dice una parola per esempio sui voli aerei. All’aeroporto di Heathrow a Londra decolla o atterra un aereo ogni 30 secondi, giorno e notte, tutto l’anno. Un solo aereo in un’ora di volo sicuramente inquina più di mille vacche in un anno. Però la colpa è degli agricoltori. È una follia. Sono felice di aver conosciuto un mondo diverso. Da bambino mio padre una volta l’anno mi portava a “comprare l’olio”. Visitavamo diversi contadini, che versavano qualche goccia del loro olio su un piatto e ce lo facevano assaggiare con la mollica del pane. Oggi quegli ...