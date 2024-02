Le previsioni meteo per la giornata di mercoledì 7 febbraio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 6 febbraio 2024) Roma Nuvolosità e schiarite nel corso dellama senza fenomeni di rilievo associati sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con possibilità di addensamenti anche bassi. Temperature comprese tra +8°C e +16°C. Lazio Condizioni di tempo stabile su tutta la regione con nuvolosità alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità anche bassa in formazione. NAZIONALE AL NORD Al mattino nubi basse su coste e pianure con deboli piogge sulla Liguria, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, salvo deboli piovaschi in Liguria e locali fenomeni sulle Alpi occidentali con neve oltre i 1600-1800 metri di quota. AL CENTRO Al mattino molte nubi con locali piogge sulla ...