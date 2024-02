Le piantagioni di marijuana nelle Langhe | «In tre mesi si guadagnano 50 mila euro»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 6 febbraio 2024) Un’inchiesta dei carabinieri di Cuneo ha portato alla scoperta di un giro di spaccio in Piemonte con una particolarità. Laera direttamente coltivata. In case che diventavanoabusive. «Le intercettazioni svolte hanno consentito di appurare che i tre indagati gestivano anche altre abitazioni ove coltivare, allo stato non individuate», scrive la Gip Claudia Beconi nell’ordinanza di custodia cautelare. Laveniva coltivata in edifici «in disuso e isolati». Dietro c’era un’organizzazione che si occupava di tutto, fino all’illuminazione artificiale per le piante: «Sotto le 50 lampade non servono, e se ne metti 20 o 50 spendi la stessa cifra; e ogni liquido ti basta per 200 litri d’acqua», si sentiva dire...