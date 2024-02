Le pagelle di Sanremo 2024 | prima serata | Amadeus 10 e lode

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il Festival diha preso il via con unain pieno stile. Se l’inizio è stato affidato alla Fanfara del IV reggimento dei Carabinieri a cavallo posizionati sul green carpet, ad aprire le danze è stato il co-conduttore e super ospite Marco Mengoni, reduce dalla vittoria della scorsa edizione con il brano Due Vite. Tante conferme, altrettante sorprese e una generale voglia di assaporare la musica nell’essenza di ogni artista in gara, pronto a portare un messaggio e un’emozione. Standing ovation per Marco Mengoni: voto 10 “Manca pochissimo e poi nulla sarà più come”. Queste le prime parole affidate a un Marco Mengoni visibilmente emozionato, da solo sul palcoscenico storico del Teatro Ariston e letteralmente travolto da un’ondata di applausi e urla ...

La prima volta di Ghali a Sanremo è il dialogo con un alieno a cui spiega la bellezza del nostro pianeta. Lui, il look luccicante e le treccine stilose, ha un che di extraterrestre che rende l'idea.Emozionato si prende (e si merita) la standiing ovation. Esordisce dicendo che dopo questa serata niente sarà più come prima. Va bene che Sanremo è Sanremo ma non esageriamo. Poi invita tutti a ...