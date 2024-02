Le pagelle della prima serata di Sanremo 2024 | live | Mannoia orecchiabile voto 6 | 5 | Ibra spaccone voto 7 | 5

Sanremo 2024 è ai blocchi di partenza e sui look ci sono poche certezze. Da un Mengoni elegante come non mai a un paio di look da matrimonio ... (ilmessaggero)

Abito collezione Pronovias 2015 modello "banchetto di nozze". Con le parole della canzone ha un senso (almeno quello). Qualcuno le dica però che scendere sul palco scalze non fa più notizia da qualche ...Consiglio per le prossime serate: posizionate il gobbo in maniera diversa. Le due sorelle della musica italiana, nell'inedita versione di conduttrici del Prima Festival, sono un po' ingessate. E ...SANREMO 2024 PAGELLE ABITI – Il Festival di Sanremo non è più solo il festival della canzone italiana. È diventato senza dubbio anche il festival della moda italiana e internazionale. Per le prossime ...