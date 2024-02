Le pagelle dei look della prima serata | Mannoia scalza | Annalisa in guepière

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di martedì 6 febbraio 2024) di Andrea Bagnulo e Aldo D'Arcangelo Clara è laa cantare. Abito fluido, luminoso forse troppo futuristico e sexy per un viso acqua e sapone da brava ragazza che ti passa la versione corretta al compito di latino. Voce che ha conquistato tutti con la trap del primo singolo lanciato nella serie Mare Fuori, non può già tradire sperimentando un genere che scimmiotta la dance anni 90. Voto 3 Sangiovanni, ci piaceva la sua freschezza e il suo essere positivamente fuxia tra le farfalle che volavano spensierate…è diventato triste anche lui. Voto 5 Fiorellaindossa un sotto-torta decorato? Fisico ancora pazzesco ma sembra una sposa in fuga dalla chiesa nella Sicilia degli anni dei matrimoni combinati. Il pezzo è più da concertone del 1º maggio che da Sanremo. Voto 4 La Sad, ci hanno fatto rimpiangere sia i Finley con la canzone che i ...