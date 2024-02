Le pagelle dei look della prima serata | i Negramaro si confermano i Coldplay della nostra Italia Made in Sud

(Di martedì 6 febbraio 2024) di Andrea Bagnulo e Aldo D'Arcangelo Clara è laa cantare. Abito fluido, luminoso forse troppo futuristico e sexy per un viso acqua e sapone da brava ragazza che ti passa la versione corretta al compito di latino. Voce che ha conquistato tutti con la trap del primo singolo lanciato nella serie Mare Fuori, non può già tradire sperimentando un genere che scimmiotta la dance anni 90. Voto 3 Sangiovanni, ci piaceva la sua freschezza e il suo essere positivamente fuxia tra le farfalle che volavano spensierate…è diventato triste anche lui. Voto 5 Fiorella Mannoia indossa un sotto-torta decorato? Fisico ancora pazzesco ma sembra una sposa in fuga dalla chiesa nella Sicilia degli anni dei matrimoni combinati. Il pezzo è più da concertone del 1º maggio che da Sanremo. Voto 4 La Sad, ci hanno fatto rimpiangere sia i Finley con la canzone che i Teletubbies con i ...

Total black anche per Irama ...Il completo di paillettes con top e pantaloni a zampa d'elefante sarebbe pure una buona idea, ma Ghali, non devi essere così dimesso: con un look del genere dovresti credertela come farebbe, che so, ...La sorpresa è Ibra, al solito spaccone, «che ci fai qui», chiede Ama; «che ci fai tu qui» risponde l'ex campione del Milan. «Io ho 42 anni e ho smesso perché ho ascoltato il mio corpo». Come un tiro ...