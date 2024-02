Le novità che fanno toccare il fondo | alla guida delle Tesla con il visore

La F1 Commission ha approvato alcune novità regolamentari, relative a DRS e Power Unit, per il Mondiale 2024 e ha cambia to ancora il format dei ... (fanpage)

A circa un mese dal via ufficiale della nuova stagione (sabato 2 marzo con il Gran Premio del Bahrain) arrivano importanti Novità per quanto ... (oasport)

Milan - Jovic dati alla Haaland : novità anche sul rinnovo

Luka Jovic, come ricorda 'La Gazzetta dello Sport' in edicola, in stagione ha segnato 5 gol in campionato. Grande medie e per il rinnovo... (pianetamilan)