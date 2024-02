Le news Per Cremona disponibili 2436 biglietti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Continuano gli allenamenti in vista della sfida di sabato, quando alle 14 i granata saranno allo ‘Zini’ per affrontare la Cremonese, attualmente al secondo posto in classifica con 4 punti di ritardo sul Parma capolista. Da verificare le condizioni di Cedric Gondo, ex di turno, così come quelle di Domen Crnigoj uscito per un problema muscolare al 38’ della gara contro la Feralpisalò. Le prevendite per la trasferta a, piazza che è unita a quella di Reggio da uno storico gemellaggio, sono attive su Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati. Per la curva nord sonotagliandi al prezzo di 15 euro. Per acquistarli c’è tempo solo fino a venerdì alle 19, perché i botteghini per il settore ospiti non saranno aperti il giorno della gara.