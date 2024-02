Le guerre dei danni collaterali

(Di martedì 6 febbraio 2024) La caduta del muro di Berlino ha segnato un cambiamento epocale nei sistemi di relazioni internazionali che ha condotto all’avvento di un mondo unipolare dominato dall’Occidente. La natura conseguenza del venir meno dell’impero sovietico e quindi della tensione tra i due poteri che aveva bloccato le forme di espansione dei due imperi negli anni precedenti. Un nuovo concetto di guerra I confronti bellici fino ad allora avevano visto principalmente come protagonisti gli eserciti. Essi si fronteggiavano con perdite prevalentemente di militari e conestesi anche ai civili ma in modo parziale. Con il 9 novembre del 1989 si fa largo invece una nuova forma di conflitto a ‘bassa intensità’ fondato sulla convinzione dell’onnipotenza dell’Occidente. Quest’ultimo quindi si prepara a realizzare un governo globale, con avversario solo la Cina: all’inizio della sua crescita ...

Non convince sino in fondo la strategia del Pentagono per il Corpo dei fanti di marina. In dubbi o la capacità di reagire alle crisi globali The ... (it.insideover)

Roma, 7 feb. (askanews) – Anche se l’esito era scontato, con un quinto mandato dietro l’angolo e nessuna chance per i sei sfidanti, il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev non si è accontentato di vin ...Alessandro Bastoni, difensore dell`Inter, è stato ospite di Andrea Ranocchia, suo ex compagno di reparto in nerazzurro, nel podcast Frog Talks. Il numero 95 della.Mi sento veramente a casa”. Inter, il retroscena di Bastoni: “Ho fatto le guerre per andare via” Alessandro Bastoni è una delle colonne della squadra e, per la lunga militanza, anche uno dei maggiori ...