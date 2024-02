Le cause della morte di Giò Giò Giovanbattista Cutolo | il giovane musicista ucciso a Napoli

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 6 febbraio 2024) Quali sono state ? Cosa è successo? Il24enne è stato barbaramentea colpi di pistola lo scorso agosto da un 17enne dopo una lite fuori da un pub. Ai suoi funerali nella Chiesa del Gesù Nuovo aha partecipato una folla in lutto che si è stretta intorno alla famiglia. Daniela Di Maggio, la mamma di Giò giò, ha partecipato con indosso una t-shirt con il testo “Giovanni vive” insieme all’immagine di un corno. Al suo fianco il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il presidenteRegione Campania Vincenzo De Luca. “Non siamo qui per pregare per Giò giò, ma per pregare con Giò giò, perché Giò giò vive”, ha detto l’arcivescovo metropolita dimonsignor Domenico Battaglia. “, figlio e fratello mio, accetta la mia richiesta di perdono! ...