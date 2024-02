Le assegnazioni dell’asta delle bollette | come scoprire il fornitore della tua città

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 6 febbraio 2024) Molti italiani sono in preda a una generale confusione quando si parla di mercato libero dell’energia. Per quanto sia stato un discorso affrontato con molto anticipo, sono numerosi i cittadini totalmente impreparati. Per questo motivo miriamo a fornire quante più informazioni possibile, al fine di gettare luce in questa generale ombra informativa. Di seguito uno sguardo approfondito, regione per regione eper. Cambioper i clienti in tutela Abbiamo già avuto modo di spiegare cosa sia l’asta, quindi non ci dilungheremo in merito. Il focus è in questo caso l’assegnazione generale sul territorio italiano che, in attesa dell’esito definitivo, risulta provvisoria. In linea di massima, però, si prevede una conferma dello schema regionale già indicato con ...