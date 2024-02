Lazio | colpa di tutti ma il divorzio è impossibile

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il nono posto in classifica certifica i problemi in casa. La classifica è ancora corta in campionato, c'è un ottavo di finale di Champions contro il Bayern Monaco da onorare, più la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus: incredibile, una squadra in chiara crisi di rigetto è ancora in corsa su tre fronti magari con poche possibilità di raggiungere gli obiettivi ma il calcio racconta di resurrezioni improvvise e, a volte, imprevedibili. La risposta quindi è sì, si deve aspettare a prenotare l'ombrellone a Fregene per pensare alla prossima stagione. Ma c'è un ma, grande come una casa: serve una scossa. Può arrivare dalla società, non con i blitz di Lotito al centro sportivo di Formello o da Sarri con una variazione allo spartito che sembrariuscire a interpretare. Le previsioni che ciò accada sono vicino alla zero, quindi ...