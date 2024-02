Lazio | Braccianese – La Segnalini | “Nuove rotatorie per sicurezza stradale” Incontro tra Campidoglio | Città Metropolitana | sindaci e Municipi interessati

(Di martedì 6 febbraio 2024) Osteria Nuova, Anguillarese e Manziana Sasso sono gli incroci individuati dal Dipartimento Csimu dove realizzare tre. Le intersezioni, situate su via, sono state indicate con la finalità sia di fluidificare il traffico nelle ore di punta, sia per migliorare la. Con questo obiettivo è stato convocato questa settimana presso l’assessorato di via Petroselli untra l’assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella, la Consigliera delegata alla viabilitàManuela Chioccia, idi Anguillara Angelo Pizzigallo, di Bracciano Marco Crocicchi, Manziana Alessio Telloni e i presidenti dei...

