Lautaro Martinez e l’Inter | niente Skriniar-bis ma nuove cifre – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 6 febbraio 2024)ancora insieme sì ma nei modi e nei tempi giusti per annunciare il ricco rinnovo. La trattativa è ancora in corso, sebbene ci sia la convinzione di arrivare presto alla fumata bianca. I dettagli sul quotidiano Tuttosport oggi in edicola RINNOVO A RILENTO – Il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 fa stare tranquilla, che può evitare lo “-bis” a fine stagione. Nessun pericolo di perdere il capitano a parametro zero stavolta… Parti al lavoro da tempo per trovare la soluzione che possa blindareai colori nerazzurri. Da un parte l’Amministratore Delegato Sport Beppe Marotta con il Direttore Sportivo Piero Ausilio, dall’altra l’agente Alejandro Camano, che cura gli interessi dell’attaccante argentino. I discorsi ...