L' attore turco ha postato una foto su Instagram con il suo nuovo fisico | più asciutto e allenato | in vista delle riprese della serie Sandokan | «Ho tolto molti piaceri dalla vita | ma sono sano | ringiovanito | leggero»

(Di martedì 6 febbraio 2024) Con un lungo post su, l’34enne Can Yaman ha svelato alle sue tantissime fan il risultato di un mese di fatiche per prepararsi a girare la: unsuperma palestrato, frutto di un piano di allenamento e di una dieta molto precisi che gli hanno permesso di scendere di peso di quasi 10 kg, da 94.5 a 85 kg. Can Yaman fa impazzire le fan al Filming Italy Sardegna Festival ...

Cambio di set per Viola come il Mare 2. Dopo settimane in Sicilia, Can Yaman e il resto del cast pronti a conquistare Genzano Di Roma. (comingsoon)

In esclusiva per la prima volta a Verissimo gli attori turchi layda Çevik e Ibrahim Çelikkol, i seguitissimi Betül e Hakan di Terra Amara.Can Yaman é protagonista di una trasformazione choc, in un post virale via social: l'attore turco parla ai fan del retroscena sulla svolta ...Can Yaman, il bell’attore turco, si è mostrato in un post social, visibilmente molto dimagrito e i fan si preoccupano. Ecco svelato il motivo di questo cambiamento radicale, spiegato direttamente dall ...