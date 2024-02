Latina in festa da Carnevale a San Valentino | tutti i dettagli dell’evento

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 6 febbraio 2024), 6 febbraio 2024- Domenica, 11 febbraio,si vestirà aper il. L’appuntamento è dalle 15 alle 20 in piazza del Popolo con animazione, baby dance, il concerto Mr Cartoon, lo spettacolo Magic Karakascio e il concerto Magia ‘90. Dall’8 febbraio al 14 febbraio, inoltre, ci saranno mercatini, food truck e giostre per bambini. In vendita prodotti di, di artigianato locale, dolciumi tipici delle festività die, per finire, l’ultimo giorno sarà dedicato alladegli innamorati. “Sarà una domenica di colori e gioia – dichiara Gianluca Di Cocco, assessore al Turismo – dedicata ai bambini e alle famiglie, con musica ed eventi per i più piccoli. Ringrazio gli uffici, gli organizzatori e i collaboratori per il lavoro fatto che ...