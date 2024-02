L’arbitro anonimo | «De Laurentiis fa bene a lamentarsi degli arbitri | non gli si può dire nulla»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 6 febbraio 2024) Torna a parlarea Le Iene, con nuove segnalazioni su episodi controversi nelle ultime giornate di Serie A e un commento su DeCome va questa caccia all’uomo? Ti hanno trovato? “No, non mi hanno ancora trovato, è una ricerca incessante che prosegue su vari fronti. Si fanno diversi nomi, c’è più di un sospettato, ma sono ancora qui libero di parlare equello che secondo me non va nel mondo”. In queste giornate ci sono stati episodi degni di nota? “Per esempio, due giornate fa, durante Fiorentina-Inter, in cui non è stato concesso un calcio di rigore evidente a favore della Fiorentina, per una trattenuta prolungata da parte di Bastoni sul giocatore della Fiorentina Ranieri. In questa azione Bastoni non si preoccupa mai di arrivare a ...