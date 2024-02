L’arbitro anonimo a Le Iene | “Nemmeno noi capiamo perché il Var a volte interviene e altre no”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 6 febbraio 2024) La terza puntata sul caos degli arbitri italiani, in onda nella serata del Festival di Sanremo, pone l'attenzione ancora sulla gestione del Var. Il direttore di gara incappucciato cita la trattenuta di Bastoni su Ranieri in Fiorentina-Inter e il fallo su Kvaratskhelia in Napoli-Verona.