L' anziana madre nell' auto | il figlio nel burrone | trovati due cadaveri | ipotesi omicidio suicidio

(Di martedì 6 febbraio 2024) Reggio Emilia, 6 febbraio 2024 – Tragedia nel Reggiano, Due corpi senza vitaa poca distanza l’uno dall’altra. Si tratta di. Il corpo della 84enne, è stato ritrovato all'interno di un', apparentemente con ferite da arma da taglio, in una zona impervia e boscosa a Schiocchi del Cerreto, comune di Ventasso, alto Appennino reggiano. Il secondo corpo appartiene a un 66enne. E’ stato trovato in un. L’è che il secondo abbia ucciso la donna e si sia poi tolto la vita. Indagini in corso.

