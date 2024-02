L’agente di Terracciano | «C’erano altre squadre interessate | ma…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 6 febbraio 2024) Andrea D’Amico, agente del giocatore del Milan Filippo, ha parlato del trasferimento in rossonero del suo assistito Andrea D’Amico, agente del giocatore del Milan Filippo, ha parlato del trasferimento in rossonero del suo assistito. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «due trea lui, ma alla fine sia il ragazzo che il Verona hanno scelto il Milan. Senza nulla togliere agli altri interessamenti. Il giocatore è duttile, giovane. Con il Bologna (quando ha causato il rigore del 2-2 finale, ndr) è stato un gesto istintivo, non ha visto il pallone e quello l’ha fregato. Gli errori ci stanno, l’importante è risollevarsi subito e ripartire. Lui l’ha fatto».