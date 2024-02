La zone d' interesse | per Alfonso Cuarón è il film più importante del secolo

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il regista di Roma e Gravity non si è certo risparmiato nell'elogiare il nuovodi Jonathan Glazer La scorsa settimana si è svolta una conversazione pubblica tra Jonathan Glazer eal BFI di Londra, dove il secondo si è spinto a definire il nuovodel primo, La zona d', "ilpiùdel".ha elogiato più volte il, descrivendolo come "probabilmente il piùdi questo, sia dal punto di vista del suo approccio cinematografico che della complessità del suo tema". Particolarmente interessante nella conversazione, durata 90 minuti, è stata la sezione iniziale. È ormai noto che Glazer, che compirà 59 anni a marzo, è ...

È il suono del genocidio programmato. La ricerca sonora di Johnnie Burn e lo score vertiginoso di Mica Levi ci tengono in tensione, incollati alla seduta e ci fanno chiedere come sia (stato) possibile ...Alla 44ma edizione dei London Critics’ Circle Film Awards La zona di interesse (The Zone of Interest) di Jonathan Glazer vince per il Miglior film dell’anno e la Miglior regia. Emma Stone è invece la ...Tra i tanti ritardi cronici del Paese l’immobilismo nell’istituzione di nuove zone umide di interesse internazionale: ferme a 57 quelle riconosciute secondo la Convenzione di Ramsar e 9 quelle che ...