La voce delle vittime e dei loro stalker Visioni e riflessioni

(Di martedì 6 febbraio 2024) Una serata per riflettere sul tema della violenza nelle relazioni affettive e della necessità, fin dai primi segnali, di denunciare. Appuntamento oggi alle 20.45 all’Astrolabio di via Mameli. Villasanta Civica ha organizzato la proiezione del documentario “Un altro domani, indagine sulla violenza nelle relazioni affettive“. Sarà presente il regista Silvio Soldini che, insieme a Cristiana Mainardi (nella foto), ha datoallee agli, spesso persone insospettabili che davanti alle telecamere dimostrano stupore per quello che hanno fatto. L’invito è di non rinviare la denuncia, né di sottovalutare certi comportamenti, ma di rivolgersi subito alle forze dell’ordine o al proprio avvocato. L’ingresso alla serata è libero. B.Api.