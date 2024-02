La vita di Ousmane Sylla intrappolata nel limbo di un Cpr | si è ucciso perché non poteva tornare a casa

Ousmane Sylla, il ragazzo che si è ucciso nel Cpr di Roma, aveva mostrato disturbi psicologici, segnalati da una psicologa e poi dall’avvocato d’ufficio. Ma non era stato trasferito, né rilasciato. Le ...Un giovane migrante di 21 anni, Ousmane Sylla, si è tolto la vita nel Centro di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr) di Ponte Galeria a Roma. L'evento ha scatenato una rivolta e ha aperto un dibattito ...Sea-Watch: chiamiamo i Cpr con il loro vero nome: lager Ci sono luoghi nel cuore dell’Europa in cui i diritti umani sono sospesi. In cui le persone sono ...