La violenza colpisce anche le donne più forti

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ho sempre associato l’essere innamorata con l’avere paura. Istruzione e indipendenza economica non evitano le relazioni tossiche, come mostrano diversi studi. Leggi

Ancora un episodio di violenza nei confronti di un insegnanti . Come segnala Il Friuli, un adolescente, di origine straniera, avrebbe minaccia to il ... (orizzontescuola)

Ancora un episodio di violenza nei confronti degli insegnanti. Così come segnala La Nazione, in un istituto scolastico di Grosseto, un' alunna , ... (orizzontescuola)

Ancora un episodio di violenza nei confronti degli insegnanti . Così come segnala La Nazione, in un istituto scolastico di Grosseto, un' alunna , ... (orizzontescuola)

L'assessore Bezzini ricorda l'impegno quasi ventennale della Regione e i protocolli di intervento per la prevenzione e la presa in cura ...“Contro le mutilazioni genitali femminili la Toscana è pronta a mettere in campo ulteriori strumenti di prevenzione ed assistenza e rafforzare un impegno ...06 FEB - "Nella giornata mondiale contro le mutilazioni femminili l’imperativo deve essere quello di non abbassare la guardia contro questa usanza aberrante, disumana e profondamente lesiva dei diritt ...