La vicenda di Ilaria Salis | diplomazia e giustizia al centro dell’attenzione

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 6 febbraio 2024) . Avvenuti incontri tra il Ministro Tajani e il Ministro Carlo Nordio con il padre diIl caso di, la connazionale detenuta in Ungheria, ha attirato l’attenzione del governo italiano. In una serie di incontri, il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il Ministro della, Carlo Nordio, hanno discusso con il padre di, l’ingegnere Roberto, accompagnato dall’avvocato Eugenio Lasco. Durante gli incontri, i Ministri hanno sottolineato l’inviolabilità del principio di sovranità giurisdizionale di uno Stato, che impedisce interferenze nella conduzione del processo e nel mutamento dello status libertatis dell’indagato. I Ministri hanno anche illustrato le ragioni di diritto e di fatto per cui la richiesta di sostituzione della misura cautelare ...