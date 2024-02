La tempesta perfetta che attende il Paese non è causata dal clima | ma dal nostro governo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) di Roberto Laè in arrivo neldel sole. In Italia le temperature continuano a crescere in modo costante. Il 2023 è stato dichiarato l’anno più caldo della storia, con un picco di temperatura di 1,05 gradi Celsius superiore alla media storica. Il fenomeno non riguarda di certo solo il bel, ma, mentre nel mondo la temperatura sta aumentando, in Italia aumenta con un tasso di crescita maggiore, seguendo il trend critico di tutta l’area mediterranea. Vediamo alcuni numeri, fonte Osservatorio Cittàdi Legambiente: 118 casi di allagamenti da piogge intense, 82 casi di danni da trombe d’aria e raffiche di vento, 39 casi di danni da grandinate, 35 esondazioni fluviali che hanno provocato danni, 18 casi di frane causate da piogge intense, 16 eventi con danni alle ...