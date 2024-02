La solidarietà e la creatività in vetrina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024) Domenica 10 dicembre è stata una giornata speciale per la comunità di Grumello del Monte che ha dato risalto all’iniziativa della “Bancarella della” organizzata dalle classi della Scuola Media Statale “L. Signorelli”. L’obiettivo di questa iniziativa, che si ripete da anni, è quello di devolvere i proventi raccolti ai bambini bisognosi di Quito, in Ecuador. L’impegno degli studenti e degli insegnanti è stato notevole: sono stati realizzati, infatti, dei lavoretti artigianali come alberi di ciniglia, gnomi, addobbi natalizi, candele profumate, ornamenti natalizi con aforismi (propri dei poeti del ‘200 come Dante, Petrarca, Pier della Vigna) atti nel contempo, dati i concomitanti fatti di cronaca, a promuovere il valore delle donne. La scelta di sostenere i bambini di Quito è scaturita dalla presa di coscienza, da parte degli allievi, della necessità di ...