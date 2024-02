La smentita sul coma

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Dopo il ricovero improvviso di Kate Middleton, la Casa Reale inglese non ha diramato molte informazioni in merito al suo stato di salute. Si sa soltanto che la principessa del Galles è stata sottoposta alla London Clinic a un’operazione all’addome e che la sua permanenza nel lussuoso ospedale è durata dal 16 al 29 gennaio, quando è stata dimessa in gran segreto. Alcuni media hanno parlato di diverticolite ed endometriosi e, più di recente, di complicazioni nel post operatorio, per cui Kate sarebbe stata intubata e posta infarmacologico. Ipotesi, quest’ultima, prontamentedallo staff dei Reali. Mentre la principessa prosegue la sua convalescenza ad Adelaide Cottage, domani William riprende gli impegni pubblici dopo la pausa dovuta all’intervento della moglie. Lo ha comunicato in una nota ai sudditi Kensington Palace.