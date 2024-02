La Serie A cambia nome | ecco come si chiamerà

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ladalla prossima stagione: è ufficiale.siLaA cambierà. Questa la novità ufficializzata nelle scorse ore.lo sponsor della LegaA. Negli ultimi venticinque anni Tim è stato il title sponsor del campionato italiano. Ma, a partire dalla prossima stagione, a fargli posto sarà Eni, la società di prodotti e servizi per la mobilità Enilive. Questa la decisione presa dall’Assemblea della LegaA riunitasi nella giornata di ieri in via Rosellini.si apprende, l’accordo sarà di tre stagioni a cominciare dal campionato 2024/25 per una cifra di circa 22 milioni di euro a stagione. Previsto anche un’opzione per un rinnovo ...