La scrittrice-reporter | Privacy sotto attacco | ci siamo fatti ‘scippare’ i nostri volti sui social

(Di martedì 6 febbraio 2024) Non abbiamo perso la faccia, ce l’hanno scippata. Spesso col nostro consenso. Kashmir Hill, giornalista del New York Times, nel 2016 era incinta e aveva un chiodo fisso in testa: che cos’è Clearview e chi c’è dietro? Clearview Ai è la società che ha lanciato un programma di riconoscimento facciale che in brevissimo tempo si è imposto, con tutti i rischi del caso, soprattutto per la: perché viene alimentato da qualsiasi nostra foto pubblica,lasciata sui. Se da una parte per ragioni di sicurezza può essere un bene che ci sia un programma (efficace) di riconoscimento facciale, dall’altra rischiamo di finire in un 1984 aggiornato aitempi. Ci può essere un punto di equilibrio? "La questione principale è dove tracciare la linea di confine – racconta Kashmir Hill che su Clearview ha scritto un libro (La tua faccia ...